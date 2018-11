400 fournisseurs et experts en Observation de la Terre se donnent rendez vous à Libreville le 19 novembre

(AGEOS ) - Le 1erForum Continental du programme GMES et Afrique se déroulera à Libreville du 19 au 23 novembre, organisé par la Commission de l'Union Africaine et l'Etat gabonais. Il aura pour thème :« Débloquer le potentiel de l'observation de la Terre en tant que moteur du développement durable de l'Afrique ».

Ce forum constitue une plateforme de communication et d’échanges entre les fournisseurs de services d'Observation de la Terre et les utilisateurs au niveau local en Afrique dans le but d'accroître leur utilisation des différentes technologies à disposition.

Le Programme GMES et Afrique vise à renforcer et à autonomiser les décideurs, les scientifiques, les secteurs public et privé et les universitaires, en leur fournissant des données et des informations pertinentes concernant l'environnement et la sécurité. L’objectif est de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et de développer les capacités locales, nationales, régionales et continentales africaines en utilisant, entre autres, les services du programme européen Copernicus.

400 représentants de fournisseurs de services et de données d'Observation de la Terre, d'utilisateurs locaux, des décideurs, d'universitaires, du secteur privé, d'institutions de recherche d'Afrique et du monde entier sont attendus à cet événement.

