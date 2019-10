Cameroun : l’Union européenne condamne les violences dans les régions anglophones et encourage la poursuite du dialogue national

(Agence Ecofin) - Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté, le 14 octobre dernier, une dizaine de conclusions sur le Cameroun qui vit actuellement des tensions sociopolitiques dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, les deux régions anglophones du pays, et une crise postélectorale.

Dans l’ensemble, l’UE salue l’arrêt des poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires contre Maurice Kamto et des sympathisants de son parti, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) qui dénoncent des irrégularités lors de la dernière élection présidentielle, ainsi que contre des personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Toutefois, l’UE appelle à la poursuite du processus de dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Ceci afin « de dégager des réponses aux attentes légitimes des populations, tout en renforçant l’inclusivité de tous les acteurs concernés tant à l’intérieur que de la diaspora, y compris les femmes, les jeunes et la société civile ».

L’UE se dit préoccupée et condamne avec vigueur la persistance de la violence et le niveau d’insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, notamment à l’encontre des populations civiles. « De nombreuses et graves violations des droits de l’homme continuent d’être rapportées et une criminalité prédatrice s’est développée », écrit le Conseil européen.

L’institution note que la crise humanitaire s’en trouve aggravée, poussant davantage de personnes à l’exil. On compte aujourd’hui près de 42 000 réfugiés au Nigeria et 530 000 déplacés internes.

En coordination avec ses partenaires internationaux et de la région, l’UE affirme qu’elle continue à soutenir tous les efforts, à l’instar de la facilitation menée par les autorités suisses, pouvant renforcer cette dynamique.

S.A.