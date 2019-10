(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la poursuite des actions d’assainissement du fichier solde et pension de l’Etat, le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motazé (photo), informe qu’il sera procédé, dès le mois d’octobre 2019, à la mise en œuvre de la réforme relative à la dématérialisation des bons de caisse.

Cette réforme, indique le Minfi, a trait au remplacement des titres de paiement physiques actuellement utilisés dans la paie des salaires inférieurs à 100 000 FCFA par des titres électroniques. « Il s’agit d’une démarche visant à la fois à simplifier les procédures de paiement de la solde des agents publics et à réduire considérablement les fraudes », précise le Minfi.

A ce titre, le ministre des Finances invite l’ensemble des agents publics actifs et pensionnés à se rapprocher des différents postes comptables assignataires (trésoreries générales, recettes des finances ou perceptions) munis de deux photos, format visa, sur lesquelles seront portés au verso, leurs nom et prénom, numéro matricule et numéro de téléphone. Au moment des opérations matérielles de perception de leur solde, ils devront remplir des fiches sur lesquelles ils apposeront des spécimens de signature ainsi que leurs empreintes digitales.

Par ailleurs, le ministre des Finances convie les agents publics actifs et pensionnés dont le traitement est supérieur ou égal à 100 000 FCFA à bien vouloir procéder à l’ouverture des comptes dans les établissements de crédits et établissements de microfinance agréés de leur choix, avant le 31 décembre 2019. Passé ce délai, leurs salaires seront purement et simplement suspendus.

Cette directive de M. Motazé fait suite à l’opération de Comptage physique du personnel de l’Etat (Coppe), engagée en 2018. Lancé en avril 2018, le Coppe a ainsi permis de retirer du fichier solde plus de 10 000 agents publics fictifs pour une économie budgétaire annuelle d’environ 30 milliards FCFA.

Sylvain Andzongo