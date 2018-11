Côte d’Ivoire : le gouvernement ivoirien lance une étude en vue d’identifier les services publics les plus exposés à la corruption

(Agence Ecofin) - La Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) de Côte d’Ivoire a organisé, le 07 novembre dernier, un atelier de préparation pour la collecte des données en vue de la réalisation d’une étude sur la cartographie des secteurs exposés aux risques de corruption dans le pays, menée par l’Institut national de la statistique (INS).

L’objectif affiché par les autorités ivoiriennes consiste, à travers une série de questionnaires adressés aux usagers, aux agents et aux responsables de certaines administrations, à identifier les services publics les plus exposés aux risques de corruption.

Selon le directeur des études, de la coordination, de l’évaluation et de l’assistance de la HABG, Adom Niamké Jacques, cette étude vient en préparation à l’élaboration du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire, qui sera réalisé en 2019. Ajoutant, par ailleurs, que l’étude permettra de fédérer, de coordonner et d’orienter les actions qui seront menées par le pays, en matière de prévention et de répression des actes de corruption et d’infractions assimilées.

Notons que la collecte de données pour la réalisation de cette étude s’étalera du 19 au 30 novembre 2018.

Rappelons également que, selon l’indice de perception de la corruption 2017 établi par l’ONG Transparency international, la Côte d’Ivoire arrive à la 103ème place sur 180 pays.

Flore Kacou