Nigeria: L’INEC apportera les services télécoms par satellite dans les régions reculées pour les élections générales 2019

(Agence Ecofin) - La Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigeria annonce le déploiement des services télécoms par satellite dans les régions reculées du pays. L’opération qui sera menée en collaboration avec la Nigerian Communications Satellite (NIGCOMSAT), vise à améliorer sa gestion des élections générales de 2019.

D’après le président de l’INEC, Mahmood Yakubu (photo), qui s’exprimait le 8 février 2018 à Abuja, au cours d’une rencontre avec les opérateurs télécoms, malgré « l'immense portée des opérateurs de télécommunications, nous sommes conscients que certaines de nos unités de sondage sont situées dans des endroits où les réseaux 3G et 4G ne sont pas disponibles pour la transmission électronique des résultats en temps réel (…) nous souhaitons tirer parti de la capacité de NIGCOMSAT à fournir une large gamme de services de télécommunications ».

« Le service à large bande de l’entreprise offre une énorme capacité de bande passante flexible qui peut être déployée presque partout et sur une courte période, y compris dans des endroits difficiles d'accès et temporaires (…) Ces services sont inestimables pour notre travail sur l'éducation des électeurs, la sensibilisation et la mobilisation pour les élections.», a souligné Mahmood Yakubu.