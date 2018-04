le-somaliland-interdit-aux-administrations-publiques-et-aux-entreprises-d-utiliser-le-nom-de-domaine-de-la-somalie

(Agence Ecofin) - La République du Somaliland, à travers son ministre des Communications et de la Technologie, Abdiweli Abdillahi Suufi, a demandé aux administrations publiques et aux entreprises privées qui utilisent le nom de domaine de la République fédérale de Somalie (.so) pour leur présence sur Internet d’y mettre fin. Dans sa bataille de souveraineté, ce territoire du Nord de la Somalie, toujours en quête de reconnaissance internationale après son indépendance autoproclamée en 1991, estime qu’utiliser le nom de domaine de son grand voisin revient à ramer à contre courant de son idéologie d’indépendance totale.

Le ministre Abdiweli Abdillahi Suufi a appelé les administrations publiques, les universités, les entreprises privées qui veulent conserver une présence sur Internet à utiliser un nom de domaine neutre comme le « .net » ou encore le « .com ». Le patron du secteur télécoms a menacé de sévères sanctions, toute administration publique et entreprise qui continuera à utiliser le nom de domaine somalien, qui subordonne l’Etat indépendant du Somaliland à la Somalie et porte atteinte à sa souveraineté nationale.

« Conformément au premier article de la Constitution de la République du Somaliland et aux statuts qui régissent les structures et les fonctions de nos ministères, rien de ce qui peut violer directement ou indirectement la souveraineté nationale n'est autorisé tel que ce domaine de premier niveau de la Somalie.», a souligné le ministre Abdiweli Abdullahi Suufi.

Toujours pour s’éloigner plus de la Somalie, le ministre a déclaré que le pays est en train de changer son indicatif pays, le 252 dont il a hérité du gouvernement de Somalie appuyé par la mission de l'Union africaine (AMISOM). Il est aussi prévu un changement du code postal du Somaliland.