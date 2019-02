L'Ivoirien Lacina Koné remplace le Malien Hamadoun Touré à la tête de l'Alliance Smart Africa

(Agence Ecofin) - L’Ivoirien Lacina Koné (à droite) est le nouveau directeur exécutif de l’Alliance Smart Africa, l’organisation fondée en 2013 à Kigali au Rwanda, pour connecter l’Afrique et aider les pays membres à atteindre les objectifs du développement durable en capitalisant sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC). Il remplace Hamadoun Touré, titulaire du poste depuis octobre 2015. Lacina Koné a été désigné le 11 février 2019 à l’issu d’un scrutin organisé durant le comité directeur de l’Alliance Smart Africa, tenu en marge du 32ème sommet de l’Union africaine tenu du 10 au 11 février à Addis-Abeba en Ethiopie.

D'abord conseiller du président ivoirien Alassane Ouattara pour les questions relatives aux technologies de l’information et de la communication, Laciné Koné qui est par la suite devenu conseiller du premier ministre chargé de l’économie numérique et de la réforme informatique, n’est pas un novice dans le monde des TIC et télécoms. Une partie de son expertise, il l’a forgé au fil des ans dans de prestigieuses entreprises comme le fournisseur de services télécoms par satellite Intelsat, ou encore au sein de la société de services informatiques, Booz Allen Hamilton.

C’est à Lacina Koné qu’incombe désormais la charge de poursuivre les chantiers de transformation numérique du continent engagé par son prédécesseur. Il devra entre autres œuvrer à la mise en œuvre effective du réseau télécoms unique africain en projet depuis 2016, l’acquisition en gros de capacités data sur câbles sous-marin de fibre optique et satellites, la mise en place d’un programme spatial africain en collaboration avec le Japon.