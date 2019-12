Angola : l’UE accorde 5 millions € pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques et la transparence budgétaire

(Agence Ecofin) - L’Union européenne a accordé un financement de 5 millions € à l’Angola pour la mise en place d’un programme d’appui à la gouvernance économique.

La signature de cet accord de financement a eu lieu, lundi 9 décembre 2019, entre la ministre angolaise des Finances, Vera Daves, l’ambassadeur de l’Union européenne, Tomas Ulicny, et le représentant du Fonds monétaire international (FMI), Rui Monteiro.

Ce programme qui sera mis en œuvre par le FMI pendant 3 ans permettra d’améliorer la crédibilité et l'efficacité des dépenses publiques, des investissements publics, ainsi que la transparence budgétaire.

Intervenant à cette occasion, l’Ambassadeur de l’Union européenne a indiqué qu’à travers ce programme son institution entend renforcer la performance et l’engagement du gouvernement angolais en faveur de l’efficacité, de la viabilité et de la transparence des finances publiques.

Tomas Ulicny a également ajouté que « ce projet est crucial pour relever les défis économiques et promouvoir une progression plus équitable et durable de l'Angola vers le développement ».

« Au cours des trois années de mise en œuvre du projet d'appui à la gestion des finances publiques, un cadre juridique complet sera élaboré, qui définira le cadre budgétaire à moyen terme et augmentera la capacité de prévision macroéconomique et budgétaire du Ministère des Finances », a précisé l’ambassadeur de l’Union européenne.

André Chadrak