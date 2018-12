Pacte de l’ONU : 150 pays adhèrent au pacte mondial de l’ONU sur les migrations à Marrakech

(Agence Ecofin) - Ce lundi 10 décembre 2018, plus de 150 pays ont adhéré au pacte mondial sur les migrations de l'ONU à Marrakech, au Maroc. Ce pacte vise à renforcer la coopération internationale pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Selon un responsable de l’ONU ce pacte « est une sorte de carte de navigation pour la communauté internationale ». Après plusieurs mois de négociations, cet accord pour « des migrations sures, ordonnées et régulières » a finalement été signé.

Ce nouvel accord vient faire la différence entre le statut de réfugié et de migrant en réinstaurant certain principes et règles afin de protéger toute personne qui est dans l’obligation de se déplacer. Il a pour objectif aussi de lutter contre le trafic d'êtres humains.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, explique qu’il est nécessaire de briser le mythe autour de ce pacte qui n’a aucune intention de piétiner la souveraineté nationale des pays. Ajoutant que, « ce n’est pas un traité, il est non contraignant, chaque pays décide de gérer comme il veut sa migration », en précisant que cet accord servirait au bien de l’économie de ces pays et réduirait le taux de morts en mer ou dans le désert, observé chaque année.

Notons que, la ratification finale de ce pacte sur les migrations adopté à Marrakech ce lundi, sera définitivement entérinée à l’ONU le 19 décembre prochain.

