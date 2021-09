Le statut de réfugié pour les Ivoiriens en exil prendra fin en juin 2022

(Agence Ecofin) - Plus de statut de réfugié pour les exilés ivoiriens dès la fin du mois de juin 2022. C’est ce qu’a décidé le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés après une réunion conjointe avec le gouvernement et les pays d’accueil. L’Agence estime qu’il n’y a plus de risque à leur sécurité physique.

Dès juillet 2022, le statut de réfugié deviendra caduc pour les quelque 51 000 Ivoiriens partis en exil du fait des guerres civiles et crises électorales qui ont perturbé le pays ces deux dernières décennies. La décision a été prise par le HCR suite à une réunion d’analyse tenue en début de semaine à Abidjan, avec les pays concernés, dont le Liberia, la Guinée et le Togo.

