Niger-Burkina Faso: un nouvel accord pour renforcer la coopération dans la gestion des frontières

(Agence Ecofin) - Le Niger et le Burkina Faso ont signé, mercredi 10 juillet, un accord de coopération pour la gestion de leurs frontières communes, a-t-on appris de l’agence de presse Xinhua, citant des sources officielles.

D’après le média, le nouvel accord permettra de créer un cadre pour promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales des deux pays. Couvrant divers domaines, dont la sécurité, la protection civile, l'éducation, la santé, l'environnement, la gestion des ressources naturelles et l'agriculture, il permettra de mettre en œuvre des projets de développement dans les régions frontalières des deux pays.

Ce nouveau projet permettra de réduire les risques de conflits dans lesdites zones, dans deux des pays les plus explosés au terrorisme et aux violences intercommunautaires de l’Afrique de l’Ouest. Il s’inscrit aussi dans une perspective d’intégration et de mutualisation des efforts des pays de la sous-région.

« Désormais, ces populations appartiennent à deux Etats, mais qui ont une vie en commun, un développement en commun et des perspectives d'avenir en commun et il y aura l'intégration de ces communautés », a à cet effet indiqué le ministre nigérien de l'Intérieur, Ankourao Kala

Moutiou Adjibi Nourou