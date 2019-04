L'Agence de développement de l'UA-NEPAD (AUDA-NEPAD) a récompensé les champions de la jeunesse africaine pour #TheAfricaWeWant

(NEPAD) - Au cours d'une cérémonie à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Agence de développement de l'Union Africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD) a récompensé cinq jeunes champions africains pour leur contribution aux progrès de l'Afrique et des objectifs de l’Agenda 2063. A cette occasion, cinq autres jeunes Africains ont également été discernés dans le cadre du Prix « Concours de rédaction pour la jeunesse #TheAfricaWeWant ». Beaucoup d’échanges et d'interactions entre l'AUDA-NEPAD, les médias africains, les partenaires du développement et les acteurs de la communication ont mis en avant l’importance de participer au plaidoyer et à la sensibilisation de l'Agenda 2063 à travers la campagne #TheAfricaWeWant.



À cette fin, plusieurs initiatives ont été lancées par l'équipe de communication de l’AUDA-NEPAD, notamment le lancement du réseau de médias de l’Agenda 2063, l'identification de jeunes « champions » qui représentent l'éthique de #TheAfricaWeWant afin de sensibiliser sur les sujets inscrits dans l'Agenda 2063 et dans leurs sphères d'influence respectives ; ainsi que le concours de rédaction de la jeunesse, organisé au premier trimestre de cette année, afin de renforcer la participation des jeunes au processus de transformation du continent.



Pour cette occasion particulière, les gagnants du concours de rédaction sur le thème #TheAfricaWeWant ont reçu des prix sponsorisés par l'AUDA-NEPAD et Old Mutual South Africa. David Nyabenda, du Burundi, s'est classé premier et Mwanje Charles, de l'Ouganda, a remporté le deuxième prix. Le troisième prix a été décerné à Fanto Foday de Sierra Leone, qui a été suivi en quatrième position par Bakani Mark Ncube du Zimbabwe. Enfin, le cinquième prix a été décerné à Grace Nakomolwa de la Tanzanie.



Les lauréats ont été choisis par un jury de six juges, présidé par Yvonne Chaka Chaka, Ambassadrice de bonne volonté de l'AUDA-NEPAD pour la tuberculose et la nutrition.



Les essais gagnants ont été sélectionnés en fonction de leurs idées novatrices, leur créativité, leur originalité et leur applicabilité par rapport aux solutions proposées pour répondre aux défis du continent.



Cinq autres jeunes champions ont également été récompensés pour leurs actions entrepreneuriales, leur résilience et leurs activités :

Angele Messa , une entrepreneure primée en technologie de l'éducation et fondatrice de Kamer Big Bang (EduClick). Kamer Big Bang est spécialisé dans les solutions d'éducation alternative pour ceux qui n'ont pas accès à l'apprentissage.

Silas Adekunle , un entrepreneur en technologie connu pour avoir créé le premier robot de jeu intelligent au monde. À 26 ans, Silas fait partie de la dernière liste 30 Under 30 de Forbes pour la technologie européenne.

Mogau Seshoene , fondatrice de The Lazy Makoti, une entreprise qu'elle a créée après avoir quitté le monde des affaires pour se concentrer sur son amour pour la nourriture. Elle n'offre pas seulement des cours de cuisine, mais vise à promouvoir la cuisine sud-africaine et son patrimoine.

Ndeu Stefan Naukushu , PDG de Africa Productivity Specialists, une société d'exploitation et d'amélioration de la productivité qui exploite la technologie du 4IR. Il implémente des solutions qui utilisent la technologie de l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain et les applications mobiles.

Edzai Conilias Zvobwo , fondateur du MathsGenius Leadership Institute, estime que l'Afrique a la capacité de résoudre elle-même ses problèmes étant donné la riche diversité philosophique et culturelle du continent. Il est convaincu que les Africains ont besoin d'être formés pour trouver les solutions à leurs problèmes et que des sujets comme les mathématiques et le codage peuvent être utilisés comme véhicules pour améliorer leur situation sociale et économique.

Au cours de la cérémonie, le Secrétaire exécutif de l'AUDA-NEPAD, le Dr Ibrahim Mayaki, a déclaré : « Les jeunes champions sont essentiels pour faire de #TheAfricaWeWant une réalité. La promotion de l'esprit d'entreprise chez les jeunes est la clé de la croissance économique et de sociétés inclusives, sachant que la majorité des jeunes vivent dans les zones rurales. L'Agenda 2063 est un moyen de parvenir à une croissance inclusive, en nous permettant de nous rapprocher des citoyens africains. »