(Agence Ecofin) - Lors des élections du 8 septembre, le RNI d’Aziz Akhannouch a obtenu la majorité au parlement marocain avec 97 sièges. Reçu ce vendredi au palais royal à Fez, il a été nommé chef du gouvernement par le roi Mohammed VI.

Au Maroc le roi Mohammed VI vient de nommer l’homme d’affaire Aziz Akhannouch en tant que chef de gouvernement. Celui-ci sera chargé de former la coalition qui sera aux affaires durant les prochaines années.

Agé de 60 ans, le chef du parti du Rassemblement National Indépendant (RNI) a vu sa formation politique remporter la majorité au parlement, à l’issue des élections législatives du 8 septembre dernier. Le RNI avait alors obtenu 97 sièges au parlement devançant de loin le Parti Justice et Développement (PJD), au pouvoir depuis 2011, qui n’a obtenu que 12 députés.

Désormais numéro deux de l’Etat marocain, le milliardaire devra entamer des négociations avec les autres partis arrivés juste derrière lui aux élections, pour former le nouveau gouvernement. Pour rappel, les principales autres formations politiques qui sont sorties gagnantes du dernier scrutin sont le Parti Authenticité et Modernité (PAM) avec 82 sièges, et le parti historique Istiqlal qui a obtenu 78 députés au parlement.

Membre de l’ancienne coalition gouvernementale dirigée par le PJD, Aziz Akhannouch pourra s’appuyer sur l’expérience qu’il a accumulée en tant que ministre au sein du gouvernement depuis 2007.

Moutiou Adjibi Nourou

