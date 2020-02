Paul Kagame prend la tête du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD

(NEPAD ) - Le Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD (HSGOC) assure le leadership du NEPAD, définit les politiques, les priorités et ses programmes d'action. La 37e session du HSGOC a été convoquée à Addis-Abeba, en Éthiopie, en marge du 33e sommet de l'Union africaine, présidée par S.E. le président Macky Sall du Sénégal.

S.E. Macky Sall a invité S.E. Gilbert Houngbo, président du Fonds international de développement agricole (FIDA), à présenter une déclaration de soutien. S.E. Houngbo a souligné que le FIDA a travaillé et continuera à travailler pour la transformation rurale en Afrique en se concentrant sur les activités agricoles et non agricoles et a annoncé son engagement en faveur de l'AUDA-NEPAD.

Dans son discours d'ouverture, S.E. le Président Macky Sall a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée durant son mandat de Président du HSGOC du NEPAD, dans la promotion du développement sur le continent africain. Il s'est engagé à continuer de lutter contre la perception du risque dans les investissements en Afrique, les flux financiers illicites et la faiblesse des négociations de contrats qui conduisent à des inégalités sociales. Le président du Sénégal a ensuite félicité le Dr Ibrahim Mayaki, CEO de l'AUDA-NEPAD et son équipe pour leur travail inlassable en faveur de la prospérité et du bien-être social sur le continent.

Au cours de la session, le président du Rwanda, S.E. Paul Kagame, a été élu à l'unanimité comme nouveau président du HSGOC du NEPAD.

Le président sortant, le président Macky Sall, a exprimé sa confiance dans le président entrant, le président Kagame. En le félicitant, il a déclaré que le Président Kagame avait toutes les compétences pour continuer à soutenir le NEPAD en vue de la transformation de l'Afrique.

En réponse, le président Kagame s'est engagé à répondre aux attentes requises en tant que président et a remercié le président Sall pour sa contribution exceptionnelle durant son mandat de président du HSGOC.

« La transformation de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD en AUDA-NEPAD est l'affirmation que le NEPAD est le bon véhicule pour conduire la transformation sur le continent », a déclaré le président Kagame.

« Je compte sur le soutien du président Macky Sall et du Dr Mayaki et je continuerai à solliciter leurs conseils au-delà de leurs mandats », a-t-il ajouté, annonçant que l'AUDA-NEPAD et la Commission de l'Union africaine seront beaucoup plus fortes dans leur unité.

Le nouveau président du HSGOC a également affirmé que le Dr Mayaki et l'AUDA-NEPAD ont fait un travail remarquable pour soutenir et conduire des projets de développement en Afrique et a conclu qu'il se réjouissait de son nouveau rôle.

À propos de l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD

L'AUDA-NEPAD est l'agence de développement de l'Union africaine. Elle coordonne et exécute des projets de développement à l’échelle régional et continental afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063 - la vision et le plan d'action de l'Afrique. Il a pour mandat de renforcer les capacités des États membres et des organismes régionaux. www.nepad.org