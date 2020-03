Egypte : des billets en plastique pour remplacer les coupures en papier

(Agence Ecofin) - Dans une interview accordée au quotidien Egypt Today, le gouverneur adjoint de la Banque centrale d’Egypte (CBE), Gamal Negm (photo), a déclaré que le pays allait commencer à émettre une nouvelle série de billets en plastique, en remplacement de ceux déjà imprimés sur du papier.

L’émission de cette nouvelle gamme de billets qui seront imprimés dans la nouvelle capitale administrative de l’Egypte, actuellement en construction à 45 km du Caire, commencera avec les coupures de 10 livres égyptiennes (environ 0,64 $).

Insistant sur la pertinence de ce choix, Gamal Negm a fait remarquer que les monnaies en plastique sont produites à partir de polymère et ont été utilisées pour la première fois comme matériau de fabrication de devises en Australie en 1988. En 2016, c’est la Banque d’Angleterre qui emboîte le pas en mettant en circulation des billets en polymère.

Le gouverneur adjoint de la CBE a, par ailleurs, affirmé que le polymère est plus propre et plus durable que les autres matériaux servant à la fabrication devises, et il permet l'ajout de fonctions de sécurité supplémentaires.

La durée de vie du polymère serait environ 2,5 fois plus longue que celle des billets en papier, bien que leur biodégradation prenne plus de temps.

A cela s'ajoute le fait que ces billets sont assez facilement recyclables, car une fois retirés de la circulation, ils sont coupés en granulés et utilisés pour fabriquer toutes sortes de plastiques.