Akinwumi Adesina, le président de la BAD, presse les Africains d’acquérir des compétences TIC avec le monde qui se numérise

(Agence Ecofin) - Akinwumi Adesina (photo), le président de la Banque africaine de développement (BAD), a pris part au 2019 Ibrahim governance week-end qui s’est tenu du 5 au 7 avril 2019, à Abidjan en Côte d’Ivoire. Au cours d’un débat intitulé: « The New Tech Era: Job-killer or Job-creator ? », il a pressé les Africains d’acquérir des compétences technologiques au regard du monde qui se numérise rapidement. Il a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de « saisir les opportunités […] nous devons démocratiser la technologie. L’Afrique doit se préparer. Les technologies numériques, y inclus l’Intelligence artificielle, l’analyse du Big data, la blockchain, l’imprimante 3D, sont déjà parmi nous ».

Pour permettre à l’Afrique de jouer un rôle actif dans la quatrième révolution industrielle, Akinwumi Adesina et Pascal Lamy, le directeur du comité de la Mo Ibrahim Foundation et ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont appelé les gouvernements africains à des réformes politiques accélérées et à la création d'un environnement propice au développement des technologies innovantes. Reconnaissant le rôle capital que les technologies de l’information et de la communication peuvent jouer dans la transformation économique du continent, ils estiment qu’il est urgent d'améliorer l’infrastructure et les compétences de la population.

A son niveau, comme contribution à l’amélioration des compétences numériques en Afrique, la BAD a engagé plusieurs partenariats au fil des ans avec des entreprises privées telles que Microsoft, investi également de l’argent pour soutenir des programmes de formation des jeunes dans le numérique. La Banque a aussi investi dans la création d’infrastructures d'encadrement pour encourager l’autonomisation des jeunes dans ce secteur.