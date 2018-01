Sénégal : une plateforme de gestion foncière sera lancée mercredi prochain

(Agence Ecofin) - Afin d’assurer « une meilleure sécurité foncière et éviter les conflits entre vendeurs et acquéreurs de parcelles », une plateforme immobilière sera lancée à Dakar mercredi prochain. C’est ce qu’annonce un communiqué relayé par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Dénommée Division de gestion et de vérification des biens (DGVB), ladite plateforme « qui est déjà opérationnelle, permet aux personnes désireuses d’acquérir un terrain ou une parcelle de ne pas faire les va-et-vient entre les différents organismes impliqués car la DGVB sera l’unique interlocuteur qui pilote tout pour plus de transparence et de sécurité », précise le communiqué.

Cette solution arrive à un moment opportun, comme le souligne le promoteur de la plateforme, William Dembélé : « Cette plateforme permettra aux contractants dans le domaine foncier de vérifier si le terrain que l’on veut acheter ne l’a pas été par d’autres personnes dans le passé avant de s’engager dans la transaction. L’achat ou la vente de parcelles au Sénégal se fait presque de façon expéditive. Ce qui fait que cela génère très souvent des confits. La Division de gestion et de vérification des biens est créée pour aider à éviter ces litiges qui conduisent très régulièrement au tribunal.»