Journée Citoyenne au Gabon : Sobraga s’engage pour des plages propres

(SOBRAGA) - Dans le cadre de la journée citoyenne, et de son engagement RSE, la Sobraga a lancé ce samedi l’opération Plages Propres en partenariat avec le RGEDD et Recyclage & Collecte ! Des inscriptions ont été lancées depuis des semaines afin de fédérer le plus grand nombre à participer au nettoyage des plages des communes d’Owendo, Akanda et Libreville.

Engagée depuis des années dans la lutte contre la pollution plastique et la gestion des déchets, la Sobraga a initié de nombreux projets visant à limiter l’impact écologique des bouteilles en plastiques usagées et à responsabiliser les consommateurs sur la gestion des déchets.

Aujourd’hui encore, la Sobraga s’engage en interne et en externe pour lutter contre le fléau des bouteilles plastiques qui envahissent nos rues et notre littoral.

Ainsi, la Société des Brasseries du Gabon a mobilisé ses employés et lancé un appel aux bénévoles afin de combiner ses forces. Au total près de 1500 personnes réunies pour la cause sur les différentes plages d’Owendo, Akanda et Libreville.

Avec la participation de nombreuses institutions, dont l’ONG RGEDD, la Croix-Rouge Gabonaise, et de Averda qui ont respectivement, fourni leur accompagnement technique, mis à disposition une équipe médicale et assuré le ramassage des déchets collectés sur chaque site. La startup Recyclage & Collecte quant à elle qui a récemment reçu de la Sobraga une dotation en véhicules pour le projet des collectes post consommation, était chargée de la récupération des déchets plastiques et aluminium pour la valorisation de ces derniers.

Aussi, une compétition a été mise en place pour encourager les bénévoles avec 900 000 FCFA à se partager. Le concept était simple : former des équipes de nettoyage, collectez le plus de déchets possibles sur votre site et remportez un prix !

C’est ainsi que durant cette opération, près de 15 000 sacs de 100L en déchets ont été amassés sur les différents sites par les employés de Sobraga et bénévoles.

L’opération s’est achevée par la remise de lots aux gagnants (Bénévoles uniquement) et par un petit encas offert par la Sobraga, qui a tenu à remercier les bénévoles pour leur implication sur les différents sites.

Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons endiguer la pollution plastique et améliorer notre cadre de vie! Rappelez-vous que «Le seul moyen de sauver notre environnement... c’est NOUS ! » Alors soyons tous unis contre la pollution plastique !