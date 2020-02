Lancement du premier rapport sur l'Agenda 2063 pour l'Afrique

(NEPAD) - En marge de la 33e session ordinaire de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, les États membres de l'Union africaine se sont réunis pour échanger sur le Premier rapport continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Modéré par le Vice-président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Quartey Thomas Kwesi, le « Rapport basé sur des faits pour une réflexion collective et une action coordonnée sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 » a permis de réfléchir aux leçons tirées de la mise en œuvre et de la présentation de rapport sur l'Agenda.

« La vision de l'Agenda 2063 est celle d'une croissance inclusive, menée par son propre peuple. Il s'agit d'un script écrit par ce dernier. Sa mise en œuvre efficace nécessite donc un suivi continu », a déclaré le vice-président de la Commission de l'Union africaine.

S'exprimant au nom du Président ivoirien Alassane Ouattara, le champion de l'Agenda 2063, le ministre du commerce et de l'industrie, S.E. Souleymane Diarrassouba, a ajouté : « l'Agenda 2063 offre une opportunité unique pour le développement durable. Il a également déclaré que cette feuille de route encourage la solidarité entre les pays. »

L'Agenda 2063 est adopté dans le cadre « L'Afrique que nous voulons », comme envisagé par nos ancêtres, a souligné le Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, ministre sud-africain de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles. « Notre aspiration à une Afrique unie, intégrée et pacifique exige un acte conscient de planification, comme le prévoit cet Agenda », a déclaré le Dr Dlamini-Zuma.

Le sommet de l'Union africaine de janvier 2013 a adopté l'Agenda 2063 comme plan directeur et schéma conducteur de l'Afrique pour le développement durable et la croissance économique du continent. L’Afrique s'est engagée dans ce programme de développement sur 50 ans en l'intégrant et en le mettant en œuvre dans des stratégies de développement nationales et régionales, obtenant un résultat global de 32 % par rapport aux objectifs de l'année 2019.

« Nous tenons à remercier le Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, la "mère de l'Agenda 2063", qui nous a gracieusement rappelé les considérations qui ont encadré l'élaboration du schéma directeur de l'Afrique. Il est tout aussi important de rassurer la passion, le zèle et l'engagement indéfectible de la commissaire à la mise en œuvre de l'Agenda. Au cours de votre mandat à la Commission de l'Union africaine, vous avez souligné la nécessité de toujours consulter les populations africaines, d'obtenir leur consentement et leur appropriation de toute politique et programme ayant un impact sur leur vie », a déclaré le Dr Ibrahim Mayaki, CEO de l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD, dans son discours d'ouverture.

Au cours de la réunion à Addis-Abeba, le tableau de bord des résultats de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 a été lancé. Ce tableau de bord présente des données quantitatives sur les progrès réalisés par les États membres de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et des objectifs mondiaux de développement durable.

Le premier rapport continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 est une consolidation et une évaluation factuelle des rapports d'avancement nationaux et régionaux sur l'Agenda 2063.

Pour consulter le Premier rapport continental sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 dans sa version interactive : https://www.nepad.org/agenda-dashboard