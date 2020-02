Niger : la Suisse apporte un appui logistique au processus électoral

(Agence Ecofin) - La coopération Suisse au Niger a remis à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) un don de matériel informatique, d’une valeur de 60 millions FCFA. Composée de 147 ordinateurs, cette dotation a pour but d’accompagner le processus électoral au Niger et d’aider la CENI à organiser des élections libres, transparentes et crédibles.

« Il est important pour nous de ne pas laisser passer le train du processus électoral et rester tranquillement à se poser la question s’il va arriver à destination ou pas. Nous prenons donc le pari de le soutenir à la fois par le matériel, mais mieux encore par un ensemble de prestations et d’accompagnement à tous les niveaux, parce que nous croyons au bien-être de cette CENI, pour les résultats qu’elle va enregistrer et au succès du processus démocratique en République du Niger», a indiqué le coordinateur de la coopération Suisse au Niger, Christian Eggs, alors qu’il remettait ce matériel au président de la CENI.

Et le président de la CENI de préciser que ces ordinateurs vont contribuer à moderniser le dispositif mis en place non seulement pour l’enrôlement biométrique, mais également, pour le déroulement des élections prochaines au Niger.