Gabon : composition du gouvernement réaménagé

Un communiqué parvenu à la rédaction du Nouveau Gabon annonce un réaménagement du gouvernement gabonais comme suit :

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

M. Julien NKOGHE BEKALE

Par décret du Président de la République en date du 04 octobre 2019, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est réaménagé et complété ainsi qu’il suit :

LES MINISTRES

Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, Petites et Moyennes Industries :

Monsieur Jean Marie OGANDAGA

Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires :

Monsieur Arnaud Calixte ENGANDJI ALANDJI

Ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics :

Monsieur Justin NDOUNDANGOYE

Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres :

Monsieur Lee WHITE

Ministre de la Promotion et de l’Intégration de la Femme au Développement, chargé de la lutte contre les Violences faites aux femmes, Porte-parole du Gouvernement :

Madame Prisca KOHO

LES MINISTRES DELEGUES

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Eau, de l’Energie, de la Valorisation et de l’Industrialisation des Ressources Minières :

Monsieur Christian MENVIE M’OBAME

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales, Chargé du Budget et de l’Equilibre des Comptes Publics et de l’Action Sociale :

Monsieur Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales, Chargé du Suivi des réformes économiques, des relations avec les institutions financières et de l’Optimisation des Régimes Spéciaux Privilégiés :

Madame Justine LEKOGHO

Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports et des Grands Travaux :

Madame Françoise ASSENGONE OBAME

Ministre Délégué auprès du Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres :

Madame Nina ABOUNA

