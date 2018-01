Côte d’Ivoire : le foncier est « l’une des questions les plus fondamentales à régler dans les prochains mois », selon Alassane Ouattara

(Agence Ecofin) - Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé ce jeudi 04 janvier 2018 lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an des religieux et chefs traditionnels à Abidjan, que le dossier du foncier demeurait brûlant en Côte d’Ivoire et que son gouvernement mettrait tout en œuvre pour le résoudre. C’est ce que rapporte l’Agence de Presse Africaine.

« Le foncier reste une source de tensions et de conflits. Il s’agit d’une des questions les plus fondamentales à régler dans les prochains mois », a notamment déclaré le président ivoirien.

Il a également saisi l’occasion pour inviter les autorités judiciaires à davantage de célérité dans le traitement des dossiers relatifs à la poursuite des personnes impliquées dans les violences post-électorales. « J’encourage la justice à prendre toutes les dispositions pour accélérer les jugements. Il y a une certaine impatience », a-t-il souligné.