AEC 2018 à Kigali : des chercheurs plaident pour l’émergence d’un leadership économique

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Au premier jour de la Conférence économique africaine (AEC) qui se tient du 3 au 5 décembre 2018 à Kigali, au Rwanda, des chercheurs ont plaidé pour l’émergence d’un leadership économique sur le continent afin de parvenir à une intégration réussie. Cette intervention a eu lieu lors d’une session plénière autour du thème Accélérer l’intégration régionale inclusive.

« L’intégration ne doit pas être une fin, mais un moyen de se développer, a souligné Victor Harisson (photo), commissaire aux Affaires économiques de la Commission de l’Union africaine. Pour y parvenir, il nous faut disposer d’un plan de développement sectoriel, de capitaux de marchés et détenir des marchés boursiers. »

En outre, a-t-il ajouté, un leadership économique doit émerger du lot pour conduire la mission. « Nous voulons l’intégration, nous avons donc besoin de planifier nos actions. Chaque pays doit s’imprégner des préoccupations de son voisin afin de connaître les priorités des uns et des autres. Aller vers l’intégration, c’est aussi avoir devant soi un champion. Et ce champion peut être une institution qui trace les directives », a-t-il soutenu.

Un avis que partage Hesphina Rukato, assistante académique à l’Institut de formation Thabo Mbeki de l’université d’Afrique du Sud. « Pourquoi les choses avançaient par le passé ? C’est parce que nous avions des leaderships sur le continent », a-t-elle rappelé.

« Maintenant, nous faisons comme si nous n’avions pas le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). C’est l’une des institutions que nous devons réinitialiser. Nous devons y impliquer tout le monde. Le leadership doit mener des actions concrètes, examiner les coûts de transport, analyser les capacités de faire le commerce, permettre à nos pays de s’impliquer dans les chaînes de valeur au niveau mondial », a-t-elle énuméré.

L’édition 2018 de la Conférence économique africaine se déroule dans la capitale rwandaise et porte sur le thème « Intégration régionale et continentale au service du développement de l’Afrique ». Quelque 300 participants, notamment des universitaires, représentants gouvernementaux et experts prennent part à cet événement conjointement organisé par la Banque africaine de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.