Le réchauffement climatique pourrait coûter 80 millions d’emplois et 2 400 milliards $, d’ici à 2030

(Agence Ecofin) - Le réchauffement climatique pourrait entrainer la perte de plus de 80 millions d’emplois à plein temps dans le monde, d’ici à 2030. Cela conduira à une perte d’environ 2 400 milliards $ pour l’ensemble de l’économie mondiale. Cette crise frappera plus durement les pays pauvres, a affirmé l’Organisation internationale du travail.

« L’impact du stress thermique sur la productivité est l’une des conséquences les plus sérieuses du changement climatique. Elle s’ajoutera aux inconvénients tels que le changement des modèles de précipitation, la hausse du niveau de la mer et la perte de la biodiversité », a affirmé Catherine Saget, le chef de l’unité de recherche de l’organisation.

Les travailleurs agricoles, qui constituent environ 940 millions de personnes, seront les plus affectés et perdront jusqu’à 60% de leur temps de travail, d’ici 2030, à cause du stress thermique. Si les hausses de température suivent les courbes prévues par les scientifiques, le secteur de la construction représentera 19% des pertes d’heures de travail. Les régions de l’Asie du Sud-est et de l’Afrique de l’Ouest seront les plus touchées en la matière.

« En plus des pertes économiques massives, nous nous attendons à plus d’inégalités entre les pays à revenu élevé et les pays à bas revenu, ce qui empirera les conditions de travail des plus vulnérables et le déplacement des personnes », a affirmé Mme Saget.

Gwladys Johnson Akinocho