Les pays africains où la condition des enfants a le plus progressé en 20 ans, selon Save The Chidren

(Agence Ecofin) - Save The Chidren, une ONG qui célèbre cette année son centenaire, a effectué une vaste étude sur l’évolution de la condition des enfants dans le monde entre 2000 et 2019.

Les critères retenus par l’organisation comprennent l’alimentation, l’accès aux soins et à l’éducation, la sécurité, l’intégrité physique, mais aussi l’égalité des chances, l’accès aux TIC, etc.

La bonne nouvelle, c’est que la condition des enfants a progressé partout dans le monde (sauf en Syrie, au Venezuela et à Trinidad & Tobago). Les progrès les plus notables ont été enregistrés en Afrique. La Sierra Leone, le Rwanda, l’Ethiopie, le Niger et le Burkina Faso sont les pays où la condition des enfants s’est le plus améliorée dans le monde.

Aujourd’hui, les pays africains où les enfants bénéficient des meilleures conditions de vie sont la Tunisie, Maurice et l’Algérie, dont les scores sont proches de ceux des pays développés (les USA sont à 941, la Tunisie à 929).

A noter le médiocre score de la Guinée Equatoriale en dépit d’un revenu par habitant parmi les plus élevés d’Afrique. Et c’est en Centrafique que les enfants endurent les conditions de vie les plus difficiles.

Classement des pays africans selon les conditions de vie des enfants, progression de 2000 à 2019.

Pays score 2019 Prog 2000-2019 1 Tunisia 929 38 2 Mauritius 919 50 3 Algeria 907 56 4 Seychelles 865 1 5 Morocco 864 90 6 Cabo Verde 840 29 7 Egypt 833 35 8 Botswana 800 59 9 Gabon 775 111 10 South Africa 769 130 11 Ghana 763 140 12 Namibia 760 84 13 Sao Tome & Principe 751 133 14 Kenya 747 174 15 Eswatini 747 110 16 Rwanda 744 241 17 Djibouti 732 75 18 Congo 715 101 19 Senegal 691 163 20 Comoros 684 87 21 Uganda 683 160 22 Togo 679 103 23 Zimbabwe 677 108 24 Burundi 676 146 25 Gambia 661 90 26 Ethiopia 651 237 27 Benin 631 97 28 Zambia 623 201 29 Malawi 615 169 30 Sudan 615 76 31 Côte d’Ivoire 608 125 32 Eritrea 606 177 33 Tanzania 604 111 34 Liberia 599 182 35 Guinea-Bissau 597 209 36 Madagascar 596 133 37 Sierra Leone 591 246 38 Cameroon 582 125 39 Mauritania 582 95 40 Angola 581 212 41 Equatorial Guinea 581 170 42 Lesotho 579 107 43 Mozambique 567 173 44 Burkina Faso 565 220 45 DR Congo 556 84 46 Guinea 531 165 47 Nigeria 504 109 48 South Sudan 461 103 49 Mali 430 159 50 Chad 408 131 51 Niger 402 235 52 RCA 394 9

NB : La Somalie et la Libye ne sont pas classées