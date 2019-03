Les Etats membres de la CEEAC adoptent un plan consensuel de déploiement des infrastructures télécoms

(Agence Ecofin) - Les onze pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) ont décidé de mutualiser leurs efforts pour accélérer leur développement numérique et celui de la sous-région. Ils ont adopté, à cet effet, le Plan Consensuel de Déploiement des Infrastructures de Communications Electroniques en Afrique Centrale (PACDICE-AC), le 1e mars 2019. C’était lors de la réunion des ministres des Télécommunications des Etats de la communauté, tenue à Kintélé au Congo.

L’initiative qui épouse les ambitions du projet Central Africa Backbone (CAB), le programme de développement des infrastructures de communications électroniques à haut débit, initié en avril 2007 par les chefs d’Etat, se donne comme objectifs d’interconnecter chaque capitale à deux autres capitales au moins, et de renforcer les réseaux nationaux des infrastructures de communications électroniques à haut débit.

Dans la sous-région, actuellement, quelques pays avancent plus vite. C’est, entre autres, le cas du Gabon qui, en plus de l’installation de plus de 1000 km de fibre optique dans le pays, poursuit également l’interconnexion avec les voisins. Il a achevé l’interconnexion avec le Congo en avril dernier et travaille déjà à celle avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Cameroun également poursuit le déploiement des infrastructures télécoms sur son territoire. Plus de 15 000 km de fibre optique ont déjà été déployés à travers le pays. L’interconnexion avec le Tchad est déjà une réalité. Le pays se tourne déjà vers le Gabon et la Guinée équatoriale.

Le Congo, qui a achevé en avril 2018 l’interconnexion avec le Gabon, a engagé celle sous-fluviale avec la République démocratique du Congo. Il est désormais tourné vers la Centrafrique et le Cameroun. De son côté, le Rwanda avance également à grands pas sur son territoire. Le pays qui travaille avec KT Rwanda Networks couvre déjà 95% de son territoire avec le haut débit. L’interconnexion avec les voisins est en étude.

L'Angola, le Burundi, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad portent aussi des projets de déploiement du « backbone » national et d’interconnexion-pays. Cependant, ils les réalisent plus lentement que les autres.