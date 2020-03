Le Président du Groupe de la BAD nomme Mme Bajabulile "Swazi" Tshabalala au poste de Première vice-présidente par intérim

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr. Akinwumi Adesina, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Bajabulile "Swazi" Tshabalala au poste de Première vice-présidente par intérim du Groupe de la Banque, avec effet immédiat.

Mme Tshabalala, qui occupe actuellement le poste de Vice-présidente des finances et responsable financière du Groupe de la Banque, a rejoint la Banque le 1er août 2018.

Elle remplacera, par intérim, M. Charles Boamah, l’ancien Premier vice-président, qui prend effectivement sa retraite ce jour, après 23 ans de service exemplaire au sein de l'institution.

Évoquant sa nomination, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a déclaré : « Mme Tshabalala a fait preuve de qualités remarquables de leadership de haut niveau. Elle apporte une perspective fortement axée sur l’obtention de résultats, une orientation particulièrement importante au moment où la Banque s’engage à exécuter ses programmes et à honorer ses engagements. Je suis très ravi de nommer Mme Tshabalala au poste de Première vice-présidente par intérim, en cette période où la Banque gère la transition au sein de la haute direction, afin de garantir la stabilité et la continuité de ses activités et de ses opérations. Je suis convaincu que Mme Tshabalala s'acquittera efficacement de cette mission. Elle continuera parallèlement à occuper le poste de Vice-présidente des finances et responsable financière du Groupe de la Banque pendant cette période intérimaire ».