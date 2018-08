L’Egypte vante à la délégation vietnamienne, les opportunités d’investissement dans son secteur des TIC

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, Amr Talaat (photo), a vanté à la délégation vietnamienne conduite par le président de la République socialiste du Vietnam, Trân Dai Quang, les opportunités d’investissement dans le secteur égyptien des TIC. Pour mener à bien cette action de promotion stratégique, le patron du secteur TIC et télécoms a profité du Forum d’affaires égypto-vietnamien tenu lors de la visite officielle du chef de l’Etat vietnamien en Egypte du 25 au 28 août 2018.

Saluant les progrès que connait le Vietnam dans les TIC et l’amélioration de sa compétitivité mondiale, Amr Talaat a vanté à la délégation en visite au Caire, les atouts dont regorge le secteur TIC égyptien en termes d’incitations aux affaires. Il a cité entre autres un environnement d’affaires plus toiletté ; la disponibilité de calibres professionnels ayant une expérience des technologies de pointe, capables de développer et de fournir des solutions technologiques avancées; des coûts d'exploitation concurrentiels; de nombreux projets de développement d’infrastructures de communication et TIC à réaliser.

Amr Talaat, conscient de l’avance dont jouit le Vietnam dans les TIC, a également appelé les investisseurs des deux pays à la coopération dans des domaines comme le génie logiciel et la certification, la conception de circuits intégrés et de solutions technologiques, la fabrication de composants industriels, la création de centres de données, etc.