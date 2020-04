Le Maroc est le deuxième pays au monde en termes d’action climatique en 2019

(Agence Ecofin) - Le Maroc est classé deuxième pays au monde en termes d’action climatique devant la Lituanie et après la Suède, selon l’Indice de performance climatique 2019 élaboré par Germanwatch, NewClimate Institue et Climate Action Network International (CAN). Le CAN réunit 1300 organisations non gouvernementales actives œuvrant pour les enjeux climatiques dans plus de 120 pays.

Au nombre des critères d’élaboration de l’indice de performance climatique figurent les émissions nationales de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, la politique climatique et la consommation énergétique.

Au cours des cinq dernières années, le Royaume chérifien a accru ses efforts en faveur du climat en augmentant sensiblement la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le pays dispose ainsi de la plus grande centrale solaire au monde, et de nombreuses centrales éoliennes. Il avait initialement prévu de produire 52 % de son énergie à partir du solaire d’ici à 2030. Cette ambition sera revue à la hausse sur la demande du roi Mohammed VI.

Le Maroc a également mis en place l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine visant une meilleure gestion par le secteur agricole des risques liés au changement climatique et une meilleure gestion des ressources hydriques du pays.

Gwladys Johnson Akinocho