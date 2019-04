Ruée des investisseurs sur le Togo : Japon, Chine, Inde, France, Grande Bretagne, Canada…

(Agence Ecofin) - Inauguration d’usines, lancements de projets, la semaine dernière a été dense pour le Président togolais. Trois jours de marathon présidentiel qui conduira Faure Gnassingbé à inaugurer, du nord au sud, plusieurs usines, une plateforme solaire multiservice fournissant énergie et connectivité internet, un nouveau centre administratif et un nouveau Port de pêche moderne.

Mardi, c’est à Timbou, à Cinkassé, dans l’extrême nord, dernière agglomération avant le Burkina Faso, que le ton a été donné, avec l’extension du mécanisme de transfert monétaire aux populations vulnérables. Ce projet, co-porté par la Banque mondiale consiste à octroyer à 61 000 ménages issus de 585 villages des 209 cantons les plus pauvres du Togo, une subvention trimestrielle de 15 000 FCFA sur une durée de deux ans. La somme est destinée aux besoins d’alimentation, de santé, de scolarité des enfants, et la constitution d’une épargne en vue du démarrage d’activités génératrices de revenus, souligne-t-on.

Après l’étape de Cinkassé, s’en sont suivi des inaugurations et lancements d’infrastructures à caractères social, administratif et productif.

