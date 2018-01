le-rwanda-mise-sur-le-foncier-pour-attirer-les-investisseurs

(Agence Ecofin) - Afin d’encourager les investisseurs à s’installer dans les Zones Economiques Spéciales, en particulier à Kigali, les autorités rwandaises réfléchissent à une politique pour faciliter l’accès au foncier. C’est ce que vient d’annoncer le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Vincent Munyeshyaka (photo), selon des propos rapportés par Panor Actu.

« Les investisseurs cherchant à créer des usines dans les Zones Economiques Spéciales, auront désormais plus de facilité à accéder aux terres, dans le cadre d’une nouvelle politique, car elle limite les augmentations inutiles des prix des terres, a indiqué le Ministère du Commerce et de l’Industrie. La nouvelle politique permet aux investisseurs d’acquérir un bail à long terme et de s’engager dans la négociation des prix des terrains », a notamment expliqué le ministre.

Et de préciser que l’objectif est surtout de juguler et, par la suite, prévenir la spéculation foncière. « Vous réalisez que les prix changent en fonction des négociations et des infrastructures qui ont été construites sur la parcelle. Nous voulons donc décourager la spéculation foncière », a-t-il laissé entendre.

Outre la Zone Economique Spéciale de Kigali, le Rwanda dispose de huit parcs industriels répartis dans les districts.