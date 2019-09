Moussa Ismaïla Touré, DG de l’API-Mali, candidat pour la représentation de l’Afrique subsaharienne au sein du WAIPA

(API-MALI) - L’Association Mondiale des Agences de Promotion des Investissements tiendra les 7 et 8 octobre prochains à Varsovie, sa 24e conférence mondiale. A cette occasion, l’ONG qui rassemble 126 entités de promotion économique à travers le monde, procèdera au renouvellement de ses instances.

Moussa Ismaïla Touré, DG de l’API-Mali, se porte candidat pour représenter l’Afrique subsaharienne au sein de cette institution internationale.

Pour cela, M. Touré peut faire valoir une incontestable dynamisation de l’API Mali, sous sa responsabilité depuis 2015. Il a permis à l’agence malienne un rapide assainissement de sa situation administrative et financière, ainsi qu’une relance des activités de promotion des investissements et de l’entreprenariat, matérialisée, entre autres, par succès du Forum Invest in Mali 2017, avec plus de 1000 participants, 30 nationalités, 37 milliards de FCFA d’engagements d’investissements. Depuis 2015, le volume des investissements agréés au code et des ressources propres de l’Agence a été multiplié par 3.

Ainsi, une évaluation de la Banque Mondiale, a attribué à l’API-Mali une note de 4/5 pour la qualité de son accompagnement des investisseurs (soit 80% de taux de satisfaction).

« Il apportera de toute évidence une valeur ajoutée à notre région dans le cadre de ses fonction au sein du WAIPA. C’est pourquoi je soutiens sans réserve sa candidature » a déclaré Esmel Emmanuel Essis, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement Privé de Côte d’Ivoire et DG du CEPICI.

Le WAIPA est une ONG fondée à Genève en 1995 pour développer les synergies entre les API (animation du réseau, formation, échanges d’expériences). Elle dispose d’un secrétariat permanent à Istanbul.