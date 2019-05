Ghana : l’action climatique est au cœur de l’Agenda national de développement, selon Nana Akufo-Addo

(Agence Ecofin) - Le Ghana intégrera l’action climatique dans son agenda de développement national, a affirmé Nana Akufo-Addo (photo), le président de la République.

Le responsable a affirmé que l’Accord de Paris et l’objectif de développement durable 13, fournissent le cadre nécessaire pour intégrer les mesures de mitigation et d’adaptation au réchauffement climatique dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux.

Lors du sommet du R20 sur le climat qui s’est tenu en Australie, Akufo-Addo a affirmé avoir instruit les acteurs aux plans nationaux et locaux pour que ces derniers mettent en place des plans d’action climatiques à moyen terme.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que le gouvernement a décidé de lutter contre les activités minières illégales qui abusent des ressources forestières du pays et polluent les ressources hydriques. Le programme Jeunesse et reboisement a également été lancé afin de permettre la plantation de 10 millions d’arbres à travers le pays avec la participation de 20 000 jeunes.

Le pays s’est également engagé à produire d’ici à 2030, 10% de son électricité, à partir de ressources renouvelables autres que l’hydroélectricité. Cela implique entre autres résolutions, la mise en place de 200 MW de centrales solaires. Dans ce cadre, le Jubilee House, la présidence ghanéenne, sera alimenté au solaire au cours des mois à venir, afin de donner le ton pour l’ensemble des institutions publiques du pays.

« Ce que nous faisons au Ghana affecte les personnes au Nepal, au Mozambique ou en Australie. C’est pourquoi nous avons besoin de mener une action globale et concertée afin de faire face à cette menace. Réussir à contrôler le réchauffement climatique sera le plus grand héritage que nous pourrons laisser à la prochaine génération », a affirmé Nana Akufo-Addo.

Gwladys Johnson Akinocho