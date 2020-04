Les gouvernements et entreprises du monde songent à l’énergie propre pour relancer l’économie

(Agence Ecofin) - Faire des énergies propres l’un des piliers de la relance économique mondiale post-covid-19. Tel est le sujet qui était au menu de la réunion virtuelle du 24 avril 2020, organisée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le gouvernement du Danemark et réunissant les gouvernements et dirigeants d’entreprises du monde entier.

Les discussions se sont particulièrement focalisées sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique comme les deux principaux piliers de la transition énergétique afin de créer des emplois, d’améliorer la compétitivité économique et la résilience des systèmes énergétiques.

« Placer l’énergie propre au centre des plans de relance de l’économie est une excellente stratégie pour revitaliser les économies tout en construisant un futur énergétique plus sûr et plus durable. Je suis ravi de voir cette grande diversité de profils de haut niveau autour de nous aujourd’hui pour cette conversation vitale en ces moments difficiles », a affirmé Fatih Birol (photo), directeur exécutif de l’AIE.

Gwladys Johnson Akinocho