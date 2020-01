80 millions $ supplémentaires pour le fonds AGRI3 pour l’agriculture durable et la protection des forêts

(Agence Ecofin) - AGRI3, le fonds mondial pour l’agriculture durable et la protection des forêts vient d’obtenir un financement supplémentaire de 80 millions $. Le fonds qui s’est donné pour objectif une enveloppe financière de 1 milliard $, peut désormais compter sur le ministère néerlandais des Affaires étrangères et la Rabobank qui lui ont chacun alloué 40 millions $.

Cette subvention permettra à AGRI3 d’être opérationnel pendant la première moitié de l’année 2020. Elle contribuera en outre, à débloquer des ressources supplémentaires auprès des investisseurs et des financiers d'impact.

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement néerlandais pour sa contribution au Fonds AGRI3. Il est temps pour les banques, les investisseurs, les gouvernements et les entreprises d’agrobusiness de se joindre aux institutions telles que Rabobank pour financer l’alimentation durable et une chaîne de valeur forestière durable ; afin d’agir en faveur du climat, de protéger la biodiversité et d’assurer un développement durable », a affirmé Inger Anderson (photo), directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement.

Le fonds soutient des initiatives d’agriculture durable sans déforestation. La demande alimentaire croissante place les terres et les forêts sous une pression considérable. 7 millions d’hectares de forêts tropicales disparaissent annuellement et les émissions relatives à l’agriculture et à la déforestation constituent 24 % des émissions de gaz à effet de serre.

Gwladys Johnson Akinocho