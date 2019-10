le FMI débloque une nouvelle tranche de prêt de 34,6 millions $ pour le Togo

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) vient de débloquer une nouvelle tranche de 34,6 millions $, jugeant « les résultats obtenus par le Togo dans le cadre du programme triennal soutenu par une Facilité élargie de crédit, globalement satisfaisants ».

Cette approbation porte à environ 207,8 millions de dollars le montant total des décaissements au titre de l'accord de 242,4 millions de dollars conclu avec le Togo, alors surendetté.

Le programme visait à réduire sensiblement le déficit budgétaire global afin d'assurer la dette à long terme et la viabilité extérieure, à recentrer les politiques sur la croissance inclusive par des dépenses sociales ciblées et des dépenses d'infrastructure financées de manière durable et à remédier aux faiblesses financières des deux banques publiques.

Le Fonds se félicite à ce titre de « la détermination des autorités à poursuivre l'assainissement budgétaire et la réduction de la dette. »

« La reprise économique semble s'installer, les réformes structurelles progressent et l'assainissement budgétaire se poursuit. Le Togo respecte les critères de déficit de l'UEMOA depuis 2017 ; le déficit budgétaire global est estimé à 2,9 % du PIB en 2019 et 1,9 % du PIB en 2020, alors que la dette a diminué et devrait tomber en dessous de 70 % du PIB à partir de 2020 », constate l’institution de Bretton Woods.

Toutefois, note le Fonds, « il existe des risques à la baisse liés à l'environnement économique mondial, aux conditions de sécurité régionale et à l'impact potentiel des élections présidentielles sur l'activité économique ».

L’économie togolaise promise à une croissance réévaluée à 5,3% en 2019, pourrait progresser moins vite à moyen terme et tomber autour de 5%, prévient l’institution multilatérale.

