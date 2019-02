Alibaba va former l’administration togolaise à l’économie numérique en avril prochain

(Agence Ecofin) - Sur invitation du géant du commerce électronique Alibaba, une douzaine de cadres et fonctionnaires des ministères et institutions togolaises se rendra en avril à Hangzhou pour une formation de trois jours sur l’économie numérique.

L’atelier organisé par Alibaba Business School s’inscrit dans le cadre du programme « New economy workshop » du géant chinois, dont l’objectif est de créer un écosystème mondial permettant aux populations de profiter pleinement des opportunités offertes par Internet.

Après l’Indonésie, les Philippines et le Rwanda, le Togo est le nouveau bénéficiaire de ce programme. Cette formation permettra à la partie togolaise d’en apprendre davantage sur l'impact transformateur et les opportunités de l’économie numérique, ainsi que les mécanismes à mettre en œuvre pour stimuler la croissance économique en accélérant la finance digitale, la logistique intelligente, l’e-agriculture, l’e-learning, le commerce électronique, les villes intelligentes et le big data.

Pour le gouvernement togolais, cette formation permettra également « de se rapprocher de l'un des plus grands groupes chinois afin d'explorer les potentiels accords commerciaux avec les entreprises asiatiques.»

L’invitation fait suite à la visite de Faure Gnassingbé le 07 septembre à Xixi Park, le campus d’Alibaba où le président togolais avait eu un tête-à-tête avec Jack Ma, le Tycoon chinois, quelques heures avant l’annonce de sa retraite précoce, à 54 ans.