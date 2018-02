Egypte: le ministre des télécoms, Yasser ElKady, discute coopération TIC avec l’ICANN, Qualcomm et Huawei

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et des technologies de l’information, Yasser ElKady (photo), a rencontré Goran Marby, le président directeur général de la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), celui de la société technologique Qualcomm et de l’équipementier télécoms Huawei, le 28 février 2018. Ils ont discuté du renforcement de la coopération avec le gouvernement égyptien dans le secteur des TIC. La rencontre avait pour cadre le Salon international du mobile (MWC 2018) qui se tient à Barcelone en Espagne, du 26 février au 1er mars 2018.

Avec Goran Marby, Yasser ElKady a abordé les questions relatives au DNS Entrepreneurship Center, créé en Egypte par l’ICANN et l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications (NTRA) pour développer l'industrie des noms de domaine en Afrique et au Moyen-Orient. Le patron du secteur des télécoms et celui de l’ICANN ont convenu de la mise en place de plusieurs activités destinées à accélérer le développement des capacités des jeunes et de l’industrie TIC.

Avec Jay Srage, le président de Qualcomm-MENA, le ministre des télécoms a échangé sur les opportunités d'investissement dans le secteur des TIC en Egypte, la stratégie du ministère pour soutenir l'industrie électronique, les projets pour accélérer l'innovation et l'entrepreneuriat. La discussion a aussi porté sur les développements technologiques indispensables à l’introduction de la 5G sur le marché.

Enfin, avec les autorités de Huawei, Yasser ElKady a échangé sur les activités mondiales de la société en Egypte, les moyens d'accroître ses projets dans le pays ainsi que ses investissements.