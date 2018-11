Gabon : un renfort de 100 millions d’euros de la BAD pour consolider les réformes économiques du pays

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Au cours des années 2016 et 2017, la Banque africaine de développement a accordé deux appuis budgétaires au Gabon, pour soutenir les réformes du pays destinées à rétablir sa stabilité macroéconomique après l’effondrement des cours du pétrole et à redresser ses finances. Cependant, le retour à l’équilibre tarde, et la persistance des déficits budgétaires en 2018 a conduit les autorités gabonaises à solliciter un appui complémentaire.

Aussi, le jeudi 22 novembre 2018, à Abidjan, le Conseil d’administration de la Banque a-t-il répondu favorablement à cette requête en accordant un prêt de 100 millions d’euros. Ce prêt financera la troisième phase du Programme d’appui aux réformes économiques et financières, dite PAREF-III.

Cette phase consistera à renforcer l’assainissement des finances publiques et à appuyer la diversification de l’économie. À terme, elle devra contribuer à rétablir durablement l’équilibre des finances en ramenant le déficit budgétaire à 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2018, pour passer à un solde excédentaire dès 2019. En outre, les recettes hors pétrole, qui représentent 10,8 % du PIB en 2018, devraient passer à 11,7 % en 2019.

Autres objectifs assignés au PAREF-III : améliorer le climat des affaires, favoriser une croissance économique d’au moins 3 % en 2019, réduire la masse salariale de 10 % en (2019) par rapport à 2016 et abaisser d’au moins 40 %, au 30 septembre 2019), le stock de la dette due aux entreprises adhérentes du Club de Libreville (un ensemble de créanciers de l’État gabonais constitués sous la forme d’un groupement d’intérêt économique).

« Ce nouvel appui budgétaire de la Banque permettra d’intensifier son soutien à l’économie gabonaise, qui se redresse, certes, difficilement, mais progressivement. Estimée à 1,2 % en 2018, la croissance devrait se situer à 3,1 % en 2019 et à 5 % à moyen terme », a soutenu Ousmane Doré, directeur général pour l’Afrique centrale de la Banque.

Avec un portefeuille actif estimé à 763,3 millions d’euros, le Gabon est l’un des trois principaux clients de la Banque africaine de développement. Les activités financées par la Banque au Gabon dans le cadre de son Document de stratégie pays (DSP) pour la période 2016-2020 sont en cohérence avec le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) et les High 5 de la Banque.