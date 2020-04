UEMOA : les chefs d'Etats se réunissent en visioconférence pour coordonner la réponse contre le coronavirus

(Agence Ecofin) - Ce lundi 27 avril 2020, les chefs d’Etats de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se réunissent par visioconférence. Sur la table des discussions, la réponse des pays de l’Union à la pandémie du nouveau coronavirus qui secoue la région à l’instar de tous les pays du monde.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux pays africains notamment ceux de la région occidentale ont pris des séries de mesures sanitaires et économiques. Selon un communiqué officiel, la nouvelle réunion vise essentiellement à analyser et évaluer ces plans de lutte « afin de dégager une stratégie communautaire face notamment aux défis liés aux besoins en matière d’équipements et d’intrants médicaux […] aux impacts socio-économiques immédiats et à court terme ainsi qu’à la fermeture des frontières nationales aériennes et terrestres ».

Selon le dernier bilan de l’Union africaine en date du 26 avril 2020, le continent africain qui reste l’un des moins touchés par la maladie (mais l’un des plus exposés à ses conséquences socio-économiques) a enregistré officiellement 31 023 cas de covid-19. L’Afrique de l’Ouest compte de son côté 7 744 cas dont au moins 3 687 pour les huit pays de l’UEMOA.

Avec l’adoption de mesures restrictives importantes, les pays de la région redoutent que les conséquences économiques et sociales de la pandémie soient beaucoup plus importantes que la crise sanitaire. Alors que de nombreuses organisations prévoient une augmentation du nombre de pauvres pendant et à la fin de la crise, le cabinet Bloomfield Investment a indiqué dans un récent rapport que la zone UEMOA pourrait voire sa croissance se réduire de moitié, d’ici la fin de l’année 2020.

A ce jour, la Côte d’Ivoire moteur de la croissance économique de la région, est le pays de l’UEMOA le plus touché par le covid-19 avec au moins 1 111 cas recensés.

