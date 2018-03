S&P relève sensiblement ses prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud, à 2% en 2018 et 2,1% en 2019

(Agence Ecofin) - L’agence de notation Standard&Poor’s (S&P) a annoncé, dans un communiqué publié le 27 mars, avoir relevé ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique du Sud à 2% en 2018, contre une estimation de 1% précédemment, et à 2,1% en 2019 contre 1,7% auparavant.

S&P a expliqué sa décision par «le retour de la confiance des investisseurs locaux et étrangers dans l’économie sud-africaine après l’arrivée de Cyril Ramaphosa au pouvoir», ainsi que par les annonces prometteuses faites par le nouveau locataire du palais de Mahlamba Ndlopfu.

Cyril Ramaphosa a pris ses foncions le 15 février dernier, suite à la démission du très controversé Zuma. Ce dernier était empêtré dans de nombreux scandales de corruption qui ont affecté la confiance des investisseurs et des marchés.

Peu après sa prise de fonction, Cyril Ramaphosa avait promis aux Sud-africains, un «nouveau départ ». Cet ex-syndicaliste et homme d'affaires à succès a aussi juré qu’il allait faire de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption, ses priorités.

«Alors que la reprise de l’économie mondiale continue de stimuler la demande pour les produits de base et les produits manufacturés, l'amélioration du sentiment des investisseurs s'est traduite par un rand plus fort, une inflation plus faible et une baisse des taux des emprunts obligataires, par rapport à nos précédentes attentes.», a souligné S&P, indiquant que la perspective d'inflation plus favorable a donné à la banque centrale une marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire.

«Un retour de la confiance des investisseurs et une baisse des coûts de financement devraient soutenir les investissements des entreprises, tandis que l’augmentation des revenus réels, qui découlera d’une inflation plus faible, est de bon augure pour les dépenses de ménages.», a souligné Tatiana Lysenko, économiste principale de S&P.

L’agence de notation américaine estime cependant qu’une croissance du PIB d'un peu plus de 2%, soit 0,5% en termes de PIB par habitant, demeure très faible pour un pays au niveau de revenus de l'Afrique du Sud, et insuffisante pour réduire durablement un taux de chômage qui tourne autour de 27%.

Elle fait par ailleurs remarquer que l’Afrique du Sud est l’un des cinq marchés émergents qui seront les plus vulnérables à la normalisation des conditions monétaires dans les pays développés.

