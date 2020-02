Le Zimbabwe va lancer la première phase de sa stratégie quinquennale de développement national en septembre prochain

A travers un communiqué rendu public récemment, le ministre des Finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube (photo), a annoncé pour septembre 2020, le lancement de la première phase du plan quinquennal de développement du pays.

« Le gouvernement du Zimbabwe souhaite informer les citoyens, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les partenaires de coopération, entre autres parties prenantes, que les préparatifs pour l'élaboration de la première stratégie quinquennale de développement national ont officiellement commencé. La stratégie devrait être lancée en septembre 2020, coïncidant avec les préparatifs du budget national 2021 », fait savoir le communiqué.

Dénommé « Stratégie nationale de développement » (NDS), ce programme couvrira la période allant de 2021 à 2025. Il sera suivi d’une deuxième phase (NDS 2) qui se déroulera de 2026 à 2030.

La NDS va ainsi remplacer le Programme de stabilisation transitoire (TSP) du Zimbabwe déployé en 2018 dans un contexte de pénurie de devises étrangères, de déficit budgétaire et de compte courant insoutenable, de dépendance excessive à l'égard des importations, d'énorme fardeau de la dette, d'un large déficit d'infrastructures et d'une mauvaise prestation de services.

Le TSP qui se termine en décembre 2020, faisait lui-même suite à l’Agenda du Zimbabwe pour la transformation socio-économique qui a couvert la période allant de 2013 à 2018.

Selon le ministre, l’objectif poursuivi à travers la NDS est de faire du Zimbabwe, une économie à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030.

La stratégie pour le moins ambitieuse prévoit, par ailleurs, d’atteindre un produit intérieur brut (PIB) nominal de 65 milliards $ en 2030, contre 20,703 milliards $ en 2019, selon les données du Fonds monétaire international (FMI). Mais également d’arriver à un revenu national brut de 3500 $ par habitant, et un taux de croissance de 7% en moyenne jusqu’en 2030.

Selon les estimations préliminaires du FMI, la croissance économique devrait être fortement négative et ressortir à -8,3% du PIB en 2019. Le Zimbabwe traverse, en effet, une crise économique et humanitaire amplifiée par les chocs climatiques qui ont paralysé l'agriculture et la production d'électricité. L’institution relève par ailleurs que le nouveau dollar zimbabwéen a perdu la majeure partie de sa valeur tandis que l'inflation est très élevée. Les réserves internationales étant quant à elles très faibles.

Pour 2020, le FMI projette une très légère reprise de l’économie zimbabwéenne à 0,8%.