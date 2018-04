L’Ethiopie «n’est pas encore prête» pour l’ouverture des secteurs de la banque et des télécoms aux investisseurs étrangers (Président)

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie «n’est pas encore prête» pour l’ouverture des secteurs de la banque et des télécommunications aux investisseurs étrangers, a annoncé le président éthiopien, Mulatu Teshome Wirtu (photo), le 24 avril, notant que ce pays enclavé et aride est plutôt intéressé par le développement de son industrie manufacturière.

«L'Ethiopie n'est pas encore prête à accepter des investissements étrangers dans les télécommunications et la finance.», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe tenue à Varsovie avec son homologue polonais, Andrzej Duda.

«Notre priorité est le secteur manufacturier. L'Ethiopie ouvre largement la porte à des investissements dans des activités telles que les textiles, les produits en cuir, la fabrication des produits pharmaceutiques et la transformation des produits agricoles.», a-t-il ajouté.

Géant démographique avec près de 100 millions d’habitants et poids lourd diplomatique avec le siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, l’Ethiopie attire de plus en plus des entreprises étrangères opérant dans le domaine de l’industrie manufacturière, dont General Electrics, Dow Chemicals, H&M et Unilever.

Ce pays de la Corne de l’Afrique détient cependant l'un des derniers monopoles d'Etat sur le continent dans plusieurs secteurs comme les télécoms, la banque et les assurances.

L’Ethiopie qui a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9% au cours des douze dernières années, devrait ravir cette année le titre de champion africain de la croissance au Ghana, selon les prévisions de croissance publiées récemment par le Fonds monétaire international (FMI).

Surnommé «le Tigre de l’Afrique», ce pays d’Afrique de l’Est devrait voir son PIB progresser de 8,5% en 2018 contre 6,3% pour son rival ouest-africain.

