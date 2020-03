Réforme monétaire : « la zone franc limite l’espace des possibilités des choix économiques » (Roger Tsafack Nanfosso)

(Agence Ecofin) - Dans sa Lettre de la recherche publiée ce mois de mars, la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) donne la parole à Tsafack Nanfosso Roger (photo), agrégé des sciences économiques et recteur de l’université de Dschang, à l’Ouest-Cameroun. Il s’exprime notamment au sujet du FCFA.

Cette problématique a fait l’objet d’une conférence internationale à Dschang, il y a quelques mois. « La principale conclusion a été de reconnaître notre capacité avérée à pouvoir battre et gérer la monnaie dans un espace aussi large que possible, à la condition dirimante que nos dirigeants le souhaitent », affirme l’économiste.

A titre personnel, Roger Tsafack Nanfosso observe qu’il y a peu de zones monétaires formelles dans le monde. « La zone franc (qui n’inclut pas tous les pays qui utilisent un signe monétaire en Franc – comme la Suisse, le Rwanda, le Burundi, etc.) qui s’est depuis longtemps lézardée avec le découplage Ouest/Centre, devrait être réformée parce qu’elle contraint la politique monétaire des pays membres et limite fortement l’espace des possibilités des choix économiques », indique-t-il sans donner plus de détails.

S.A.