Au Cameroun, l’exécutif fixe la nature et le seuil des marchés publics réservés aux artisans, PME et organisations de la société civile

(Agence Ecofin) - Le ministre camerounais des Marchés publics (Minmap), Ibrahim Talba Malla, a signé le 21 octobre dernier, un arrêté fixant la nature et les seuils des marchés réservés, entre autres, aux artisans, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.

Les marchés concernant cette catégorie de structures englobent la construction d’infrastructures de base, la voirie et le drainage, l’assainissement (curage des caniveaux d’évacuation, collecte et enlèvement des ordures ménagères, aménagements de points d’eau), le mobilier, les activités agropastorales et les services intellectuels.

Pour les artisans (tout travailleur autonome qui exerce une activité d’artisanat) et les très petites entreprises (structure qui emploie au plus 5 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe n’excède pas 15 millions FCFA), le seuil des marchés publics est fixé à 15 millions FCFA.

Pour la petite entreprise (structure qui emploie entre six et 20 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 15 millions et n’excède pas 250 millions FCFA) et les moyennes entreprises (structure qui emploie entre 21 et 100 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 250 millions et n’excède pas 1 milliard FCFA), le seuil est plafonné à 50 millions FCFA.

Concernant les organisations communautaires à la base (regroupement de populations locales sous forme d’association légalisée) et les organisations de la société civile, le seuil est de 30 millions FCFA.

