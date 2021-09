Réforme du franc CFA : le Togo se dispose à ratifier l’accord d’Abidjan

(Agence Ecofin) - Le franc CFA va disparaître de l’Afrique de l’Ouest, au profit de l’éco. Depuis cette annonce surprise du président ivoirien Ouattara, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, le 21 décembre 2019, seuls les parlements français et ivoirien avaient entériné la réforme.

Le Togo s’apprête à ratifier le nouvel accord monétaire devant refonder le partenariat entre la France et les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en prélude à la naissance de la monnaie unique ouest-africaine, et ce moins de deux ans après l'annonce conjointe des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sur la réforme du franc CFA.

L'exécutif togolais, réuni le 22 septembre en Conseil des ministres, a en effet adopté un avant-projet de loi sollicitant l’autorisation du parlement pour la ratification du nouvel accord monétaire. « Ce nouvel accord constitue une avancée majeure réalisée dans l’intégration économique et monétaire des huit pays membres de l’UEMOA, en mettant en place les bases de leur adhésion à l’éco, projet de monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO »), motive le gouvernement.

En rappel, la réforme déjà entérinée par les parlements français (janvier 2021) et ivoirien (juillet 2021) s’articule essentiellement autour de certains points saillants, souligne Togo First. En premier lieu, le changement de nom, passant du franc CFA à l'éco. Viennent ensuite la suppression du compte d’opérations auquel étaient affectées les réserves de change des pays de l’Uemoa, et le retrait des représentants français des instances de la Bceao.

Cependant, Paris sauvegarde son implication et un droit de regard sur la politique monétaire, à travers le maintien d’un rôle de « strict garant financier de la zone ». Et ce, par la conservation de deux fondements du franc CFA, « le régime de change, avec un maintien de la parité fixe avec l’euro et la garantie illimitée et inconditionnelle de convertibilité assurée par la France », assurait l’exécutif français en mai 2020.

En ce qui concerne le projet de monnaie unique Cedeao, il est à noter que les Etats généraux de l’éco, tenus en mai à Lomé, et qui ont rassemblé universitaires, économistes, banquiers, grands patrons et personnalités politiques, ont accouché d’une feuille de route en quatre axes, proposée aux chefs d'Etat de la communauté. Néanmoins, il faudra encore attendre 2027 pour son effectivité, surtout après l’adoption en juin dernier à Accra d’un nouveau pacte de convergence de stabilité macro-économique qui engage les pays à atteindre l’ensemble des critères de convergence entre 2022 et 2026.

Notons que, jusqu’ici, le Togo est le seul pays ouest-africain à avoir réussi à atteindre les critères de convergence fixés pour l’adoption de l’éco comme monnaie unique communautaire. Il s’agit notamment pour les Etats de maintenir un déficit inférieur à 3%, un taux d’inflation maximum de 10%, et un ratio Dette/PIB inférieur à 70%.

Klétus Situ