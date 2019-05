Kenya: 10,1 milliards de dollars rapatriés en trois ans dans le cadre d’une amnistie fiscale

(Agence Ecofin) - L’amnistie fiscale lancée par les autorités kényanes en mai 2016 a porté ses fruits. Au cours des trois dernières années, des Kényans fortunés ont en effet rapatrié environ 1 014 milliards de shillings (10,1 milliards de dollars) qu’ils avaient placés auparavant dans des comptes offshore, selon des données publiées le 21 mai par l’Autorité kényane des revenus (KRA).

« Plus de 16 000 personnes ont bénéfice de l’amnistie fiscale. A ce jour, ils rapatrié 1 014 milliards de shillings, soit plus du tiers du budget annuel du pays.», a précisé l’Autorité dans un communiqué, rappelant que les bénéficiaires de l’amnistie n'étaient pas obligés de déclarer la source de leur patrimoine ou de rendre compte des arriérés d'impôts.

L'amnistie fiscale, qui vise à encourager les Kényans à rapatrier leurs fortunes à des fins de développement, devrait prendre fin le 30 juin prochain.

Les Kényans fortunés ont toujours caché une bonne partie de leurs richesses à l’étranger pour échapper au fisc ou pour limiter les risques en investissant dans les démocraties occidentales plus stables sur les plans politique et économique.

Selon un rapport publié en 2018 par le think tank américain National Bureau of Economic Research (NBER), les super-riches originaires de ce pays d’Afrique de l’Est détenaient plus de 5 000 milliards de shillings dans des paradis fiscaux à travers dans le monde.

Lire aussi:

05/03/2018 - Kenya : 77 millions $ d’actifs illégalement acquis, récupérés par la commission d'éthique et de lutte contre la corruption

12/03/2019 - Le Kenya adopte une nouvelle loi sur la répartition des revenus pétroliers

25/01/2019 - Le Kenya annonce l'interdiction de l'importation des véhicules de seconde main pour booster son secteur automobile

20/11/2018 - L’Angola, l’Ethiopie et le Kenya représentent 47% du total de la dette de l’Afrique envers la Chine !