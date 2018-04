Le Zimbabwe renonce à obliger les entreprises minières à s’introduire sur la Bourse de Harare

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe va renoncer à inscrire son nouveau Code minier une disposition obligeant les sociétés minières opérant dans le pays à introduire la majorité de leurs actions sur la Bourse de Harare, a annoncé le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, Sibusiso Moyo (photo), le 23 avril.

«Auparavant, il y avait une proposition d’introduire dans le nouveau Code minier, une disposition imposant aux entreprises minières de rejoindre la Bourse locale. Mais nous pouvons désormais vous assurer que cette disposition sera retirée.», a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par le think-tank Chatham House à Londres.

Le gouvernement zimbabwéen avait annoncé au début du mois d’avril que la réforme du Code minier allait obliger les opérateurs présents dans le pays à s’introduire sur la Bourse de Harare. Mais la Chambre des mines, syndicat patronal de l’industrie minière zimbabwéenne, avait exprimé son inquiétude au sujet de cette proposition, indiquant que le marché boursier zimbabwéen n’est pas assez profond et liquide pour permettre aux groupes miniers de lever des capitaux.

Le Zimbabwe dispose des secondes plus grandes réserves de platine au monde après l'Afrique du Sud et d’importants gisements de diamants, d'or, de chrome, de lithium, de charbon et de minerai de fer.

