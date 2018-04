Egypte: L’ITIDA ratifie trois accords de coopération pour développer l'industrie informatique

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Yasser ElKady (photo), a assisté le 22 avril 2018 à la signature de trois accords par l'Agence de développement des technologies de l’information (ITIDA).

Le premier avec l'Alliance égyptienne pour l'information, les télécommunications, l'électronique et les logiciels (EITESAL), le second avec la Division générale de l’économie numérique et de la technologie, et le dernier avec la Chambre de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (CIT); ceux-ci portent sur le développement de l’industrie TIC.

A travers ces accords, Maha Rashad, la directrice générale par intérim de l'ITIDA, explique que l'agence travaillera avec les trois entités pour soutenir les organisations de la société civile et les entreprises du secteur des TIC dans la sensibilisation des communautés et la mise en œuvre des initiatives nationales visant à fournir et implanter la technologie dans de nombreux secteurs sociaux et économiques du pays.

Le programme de soutien de l’ITIDA court sur trois ans. Il s’achèvera le 30 juin 2020 pour une valeur totale de 45 millions de livres (2,5 millions de dollars US) pour les trois organisations.

L'accord sera renouvelé chaque année, conformément à la décision du conseil d'administration de l'ITIDA.