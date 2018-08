Le Ghana négocie le lancement d’une compagnie aérienne nationale avec des partenaires privées

(Agence Ecofin) - La ministre ghanéenne de l’aviation, Cecilia Dapaah (photo), a annoncé le 20 août que le gouvernement a entamé des négociations avec des partenaires étrangers pour le lancement d’une compagnie aérienne nationale.

«Le gouvernement a donné son feu vert en octobre 2017 au ministère de l'Aviation pour le lancement de négociations avec Air Mauritius et Abu Dhabi Aviation, tout en continuant à négocier avec Ethiopian Airlines et d’autres investisseurs stratégiques pour la création d’une compagnie nationale.», a-t-elle déclaré devant le Comité parlementaire chargé des nominations.

«La création de ce transporteur a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers, avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région Ouest-africaine.», a-t-elle ajouté.

Mme Dapaah a également précisé que l’étude de faisabilité du projet avait été réalisée par la précédente administration de John Mahama, indiquant que le lancement officiel de la compagnie devrait avoir lieu d’ici deux ans.

«Les consultants ont dit que cela prendrait deux ans, et j'ai dit que nous devons le faire dans un an si possible, donc le projet se concrétisera d’ici un ou deux ans.», a-t-elle fait savoir.

Le Ghana ne dispose pas d’une compagnie aérienne depuis 2004, année de mise en liquidation de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor. Un seul transporteur privé ghanéen, en l’occurrence Africa World Airlines, effectue actuellement des vols à l’étranger, en offrant 2 050 places / semaine pour des vols à destination du Nigéria, de la Sierra Leone et du Libéria. Ce chiffre ne représente que 4,94% du total du trafic aérien hebdomadaire dans le pays.

